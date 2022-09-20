За ремонт дворов чиновники расплатились с опозданием

Аудиторы проверили бюджетные траты в поселке Знаменское.



Контрольно-счетная палата Орловской области проверила целевое расходование средств областного бюджета, выделенных на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды». Контрольное мероприятие было проведено на территории поселка Знаменское Знаменского района. Оно было плановым. Аудиторы установили, что в 2021 году в рамках указанной программы в Знаменском было выполнено благоустройство трех дворовых территорий на общую сумму 1,855 миллиона рублей, а также Центрального парка на сумму 280,28 тысячи рублей. В целом запланированные муниципальной программой мероприятия были выполнены в полном объеме.

Вместе с тем, как отмечает КСП, были выявлены нарушения и недостатки. Например, в нарушение ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» документы о приемке работ в рамках исполнения муниципального контракта на сумму 608,16 тысячи рублей, заключенного с ООО «АРС», были оформлены местной администрацией еще до предоставления подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств.

При этом указанную сумму администрация заплатила подрядчику позже установленного контрактом срока. С опозданием чиновники заплатили и еще по двум контрактам, заключенным с компанией «Региональный дорожный участок 1». В первом случае с нарушением срока подрядчику были перечислены 477,23 тысячи рублей, во втором — 100,3 тысячи рублей. Возвращаясь к контракту с фирмой «АРС», добавим, что в нарушение федерального закона информация об исполнении заключенного с ней контракта была направлена администрацией в казначейство с опозданием.

Также аудиторы в ходе проверки вскрыли нарушение частей 1 и 7 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ. Они выяснили, что администрацией Знаменского района была осуществлена приемка и оплата фактически невыполненных работ. Также в ходе проверки были вскрыты некачественно выполненные работы по асфальтовому покрытию площадки дворовой территории многоквартирного жилого дома.

ИА «Орелград»