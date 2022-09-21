Американский политэмигрант побывал в Орле и высказался о СВО

21.9.2022 | 12:36 Новости, Политика

«Русский индеец» Джон Роблес уехал из Соединенных Штатов и получил политическое убежище в России.

Скриншот с эфира «Первого областного» телеканала

Джон Роблес, первый в истории России политический эмигрант из США, побывал в Орле и дал интервью «Первому областному».

Индеец по происхождению и бунтарь по призванию, Джон Роблес уже многие годы изобличает преступления американских властей и называет себя «русским индейцем».

В последние несколько лет уроженец США публикует пророссийские материалы, а начиная с 2022 года участвует в сборе и доставке гуманитарной помощи жителям Донбасса и российским военнослужащим.

Ознакомиться с интервью можно по ССЫЛКЕ.

ИА «Орелград»

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