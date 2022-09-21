На каждого орловца приходится по 1,6 свиньи

В регионе пересчитали сельскохозяйственных животных.



Орелстат выпустил отчет с оперативными данными о состоянии животноводства в сельхозорганизациях Орловской области в январе-августе 2022 года. Один из его разделов посвящен показателям работы местных животноводов. Обращает на себя внимание такой факт: по состоянию на 1 сентября 2022 года стадо крупного рогатого скота сельскохозяйственных организаций региона насчитывало 116,9 тысячи животных. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года поголовье КРС сократилось на 8 процентов. При этом численность коров снизилась всего на 0,6 процента. Сейчас в регионе насчитывается 34,5 тысячи «буренок». Еще раз отметим, что данная статистика не учитывает телят, коров и быков, которые содержатся в личных подсобных хозяйствах.

Также в Орловской области зафиксировано снижение на 4.5 процента, по отношению к аналогичному периоду прошлого года, поголовья коз и овец. Мелкого рогатого скота в регионе насчитывается всего 3000 голов. Птицы в сельхозорганизациях региона содержится более 1,987 миллиона голов, что на 2,9 процента меньше, чем годом ранее. Только свиноводы могут похвастать улучшением показателей. По данным Орелстата, в Орловской области насчитывается 1,126 миллиона свиней, что на 49 процентов больше, чем было год назад. Учитывая то, что население региона составляет около 700 тысяч человек, нетрудно подсчитать, что на каждого среднестатистического орловца приходится примерно по 1,6 свиньи. Еще раз напомним – речь только о сельхозорганизациях.

«За восемь месяцев текущего года этой категорией сельхозтоваропроизводителей произведено 166,5 тысячи тонн скота и птицы на убой в живом весе (113,6 процента к январю-августу 2021 года), 76,8 тысячи тонн молока (99 процентов) и 10,8 миллионов яиц (148,6 процента), — сообщает Орелстат. — С начала года объемы производства мяса (в живом весе) выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по следующим видам скота: свиней – на 37,1 процента, птицы – на 6,1 процента, а крупного рогатого скота, напротив, сократились на 27,6 процента, овец и коз – на 20,1 процента».

ИА «Орелград»