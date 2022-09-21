На Орловщине число вакансий в четыре раза превысило число безработных

Работодателям региона требуется почти 10 тысяч работников.



Управление труда и занятости Орловской области обнародовало краткий аналитический отчет о ситуации на региональном рынке труда. Некоторые цифры выглядят парадоксально. Как уже рассказывал «Орелград», уровень регистрируемой безработицы в регионе снизился до 0,7 процента численности рабочей силы. Всего в регионе официально насчитывается около 2400 безработных граждан.

При этом в настоящее время в банке вакансий службы занятости насчитывается 9,7 тысячи свободных рабочих мест и вакантных должностей. В управлении отмечают, что спрос на рабочую силу начал расти. Так, в марте текущего года в базе данных насчитывалось около 8 тысяч вакансий, а в марте прошлого года — 7,4 тысячи вакансий. Обращает на себя внимание и тот факт, что количество свободных рабочих мест практически в 4 раза превышает количество официальных безработных.

«Наибольшую потребность в работниках испытывают предприятия обрабатывающих производств (2,1 тысячи вакансий), учреждения государственного управления и обеспечения военной безопасности (1,5 тысячи), учреждения здравоохранения (1,2 тысячи), организации сферы торговли (1 тысяча), сельскохозяйственные предприятия (почти 900 вакансий), — перечислили в управлении труда и занятости. — Среди специалистов высшего и среднего уровня квалификации наибольшим спросом пользуются: врачи различной специализации, медицинские сестры, инженеры, менеджеры, бухгалтеры, учителя, фельдшеры, продавцы, водители, трактористы, швеи и повара».

При этом свыше 60 процентов вакансий в областной базе данных предназначены для рабочих профессий составляет более 60 %. Наиболее востребованными являются высококвалифицированные слесари, электромонтеры, операторы машин и механизмов, монтажники и токари. В то же время сохраняется устойчивый спрос и на неквалифицированную рабочую силу, в частности на уборщиков, дворников, грузчиков и разнорабочих.

«Заработная плата по вакансиям варьируется от минимальной, соответствующей установленному МРОТ (15 279 рублей), до 250 тысяч рублей, — говорят в управлении. — В числе наиболее высоко оплачиваемых — вакантные должности в компании одного из крупнейших на строительном рынке России орловских застройщиков, заводе цветных металлов, предприятии по производству, импорту и реализации фруктово-ягодного сырья, орловской электротехнической компании, компании грузоперевозок и т.д. Таких вакансий немного – всего около 40. Более 500 вакансий – с зарплатой от 40 тысяч рублей».

ИА «Орелград»