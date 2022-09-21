Орловцам предложили помолиться о семье

Традиционный молебен поможет в создании и укреплении семей.



Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ, в Орле пройдет молебен о создании и укреплении семьи. Богослужение состоится 23 сентября в 18:30 в Свято-Троицком храме города Орла. Этот храм приглашает на мероприятие всех православных христиан. Отмечается, что такие богослужения в Троицком храме уже стали традиционными, причем с каждым разом на молебен приходит все больше горожан. Совместная молитва помогла в создании и сохранении многих семей, уверяют в митрополии.

«Мы ждем в гости всех: тех, кто хочет создать семью, и тех, кто просит мира в свои семьи. Также приглашаем родителей, пекущихся об устроении семейной жизни своих чад, и просто желающих помолиться о своих близких», — говорят организаторы молебна.

Стоит отметить, что молебен будет проведен на фоне ухудшения демографической ситуации в Орловской области. Так, по данным Орелстата, в январе-июле 2022 года в регионе было официально зарегистрировано 2220 браков. Для сравнения, годом ранее за аналогичный период времени было сыграно 2385 свадеб. Таким образом, количество браков в расчете на каждую тысячу жителей региона по сравнению с предыдущим годом снизилось на 5,3 процента.

В то же время отмечен рост количества разводов. В текущем году за семь месяцев брачные отношения официально разорвали 1830 орловских супружеских пар. Годом ранее за такое же время было оформлено 1774 развода. В расчете на каждую тысячу орловцев количество разводов возросло на 4,8 процента. Остается добавить, что за отчетный период времени в этом году в Орловской области появилось на свет 2898 новорожденных, или на 164 ребенка меньше, чем годом ранее.

ИА «Орелград»