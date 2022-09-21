Отчет о проверке техникума прозвучал в облсовете

Аудитора рассказали депутатам о выявленных нарушениях.



Представители Контрольно-счетной палаты Орловской области приняли участие в заседании комитета по образованию, спорту, культуре и туризму Орловского областного Совета народных депутатов. Как уточнили в КСП, заместитель начальника экспертно-аналитического отдела Наталья Новикова ознакомила парламентариев с результатами проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности Орловского технологического техникума.

Так, было установлено, что учреждение произвело неправомерные расходы на уплату налогов в размере, превышавшем кассовое поступление средств на указанные цели на 534,8 тысячи рублей. Кроме того, были выявлены нарушения в сфере бухгалтерского учета на сумму 147,778 миллиона рублей. Также аудитор сообщила о нарушениях в сфере управления и использования имущества, находящегося в государственной собственности, и нарушения условий соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий.

В данном случае они выразились в неправомерном перечислении поставщику электроэнергии за оказанные коммунальные услуги в 2021 году 335,4 тысячи рублей. По мнению КСП, это привело к образованию дебиторской задолженности по расчетам за электроэнергию. Кроме того, были вскрыты факты оплаты невыполненных работ при проведении текущего ремонта санитарной комнаты для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. А по результатам проверки закупок товаров, работ и услуг было выявлено 24 факта нарушений законодательства о контрактной системе на общую сумму 2,347 миллиона рублей.

ИА «Орелград»