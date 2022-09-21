В Мценске за ремонт спортшколы возьмётся новичок с «факторами риска»

21.9.2022 | 8:39 Новости, Строительство

Контракт на капремонт крыши орловской школы олимпийского резерва получила компания из Москвы.

Фото: sdushor-mtsensk.ru

 

Всего на электронный аукцион было подано две заявки. Меньшую цену за свои услуги запросило ООО «Энергия-Интел». Замену кровли здания №135б на улице Тургенева во Мценске оценили в 2 040 005 рублей 40 копеек. Размер аванса – 30%. Срок исполнения контракта – 30 декабря 2022 года, указано на сайте «Госзакупки».

По данным kartoteka.ru, ООО «Энергия-Интел» зарегистрировано в Москве в августе 2021 года. Уставный капитал — 10 тысяч рублей. Учредитель и директор с июня 2022 года является Виктория Вагапова. На ее счету 24 ликвидированных компаний. Они исключались из ЕГРЮЛ по инициативе налогового органа с 2009 года. ООО «Энергия-Интел», по данным «Картотеки», имеет несколько «факторов риска». Среди них малый уставный капитал, смена адреса, наличие у руководителя брошенных компаний.

Отметим, распоряжение правительства Орловской области о выделении 2,544 млн рублей на проведение капитального ремонта кровли бюджетного учреждения Орловской области «Спортивная школа олимпийского резерва № 2» было подписано еще в мае 2022 года.

ИА «Орелград»

 

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