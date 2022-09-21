В Орле после укусов собак в больницы обратились 750 человек

21.9.2022 | 15:40 Новости, Общество

Статистика была озвучена в ходе заседания профильного комитета горсовета 21 сентября, сообщает пресс-служба.

По словам председателя комитета по ЖКХ Ильи Жукова, в больницу имени Боткина с начала года обратились около 400  пострадавших от нападения собак, в Семашко зафиксировано 350 случаев.

Отлов безнадзорных животных, их лечение и стерилизацию проводят по заданию областного управления ветеринарии. Несколько лет подряд госконтракты выполняет белгородский «Экосервис». До августа специалисты этой компании отловили 232 бродячие собаки в Орле. Далее в рамках прямых контрактов отловлено еще 52 дворняги. (В среднем одно животное обходится бюджету в 15 – 20 тысяч рублей (прим. ред.). 12 сентября был заключен очередной контракт на 3 млн рублей с Орловским областным ветеринарным центром.

В идеале, отловленные собаки должны обследоваться, лечиться, проходить стерилизацию и через 21 день возвращаться в свое место обитания. Усыплять допустимо только агрессивных и безнадежно больных. (Зоозащитники же заявляют, что собаки гибнут после проведенных операций и бесследно пропадают).

Чиновники и депутаты выражают надежду, что ситуацию стабилизирует открытие муниципального приюта. Здание бывшего свинокомплекса «Спецавтобазы» переоборудуется под эти цели. Капремонтом с помощью подрядчика занимается управление ветеринарии. В полном объеме работы планируются завершить в конце сентября, сообщила на комитете заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта городской администрации Оксана Тарарыченкова. После полного завершения всех работ на  объекте, полномочия по отлову и средства на него планируется передать городу.

ИА «Орелград»

 

 

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