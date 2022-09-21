В Орле задержали мужчину, пытавшегося украсть продукты

21.9.2022 | 19:06 Новости, Происшествия

Подозреваемого в краже задержали в одном из магазинов торговой сети.


В Орле сотрудники вневедомственной охраны отработали очередной тревожный сигнал. Кнопка тревожной сигнализации сработала в сетевом супермаркете на улице Комсомольской. Как уточнили в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области, силовики оперативно прибыли по вызову. Персонал магазина рассказал им, что один из покупателей пытался вынести товар, не оплатив его на кассе. Причем стоимость набранных им товаров составляла несколько тысяч рублей.

«Мужчина скрыл бутылки с дорогостоящими алкогольными напитками, а также продукты питания под верхней одеждой и в сумке, — рассказали в силовом ведомстве. — Росгвардейцы задержали 35-летнего уроженца южных регионов России и передали в отдел полиции для дальнейшего разбирательства».

Днем ранее в Советском районе города Орла наряд вневедомственной охраны предотвратил хищение металлических труб, предназначенных для проведения ремонтно-строительных работ на улице Ломоносова. Примечательно, что кражу пытались совершить трое молодых людей в разгар рабочего дня. Тревожный сигнал росгвардейцы получили около двух часов дня. Уже спустя несколько минут они прибыли по указанному адресу.

«Злоумышленники заметили подъезжающий автомобиль силовиков и попытались скрыться с места происшествия, — рассказали в тероргане Росгвардии. — Стражи правопорядка задержали трех граждан, которыми оказались местные жители в возрасте от 18 до 20 лет. Металлические трубы орловцы успели сложить в багажник автомобиля одного из подозреваемых до приезда правоохранителей. Впоследствии молодые люди были переданы в отдел полиции».

Согласно приведенной статистике, в целом за последнюю неделю силовики отработали порядка 120 тревожных сигналов. За это время росгвардейцы задержали и передали в органы внутренних дел десять административных правонарушителей. Особо отмечается, что за прошедшую неделю краж с охраняемых объектов допущено не было.

ИА «Орелград»

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