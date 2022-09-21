В Орловской области дорожают животные

Средняя стоимость животных поднялась более чем на 20 процентов.



Специалисты Орелстата подсчитали индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции и промышленных товаров. Так, в июле 2022 года, по сравнению с июнем 2022 года, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции, реализованной аграриями, составил 98,5 процента, в том числе в растениеводстве – 97,7 процента, в животноводстве – 100,4 процента. Однако если для сравнения взять более долгий период, то разрыв цен окажется гораздо большим.

Например, живые животные и продукты животного происхождения в июле 2022 года по отношению к декабрю прошлого года подорожали на 10,8 процента, а по отношению к июлю 2021 года – на 20,8 процента. За период с начала 2022 года к соответствующему периоду предыдущего года живые животные и продукты из них поднялись в цене на 22,9 процента. При этом цены на сельскохозяйственные культуры, продукцию овощеводства и садоводства по сравнению с январем-июлем 2021 года увеличились на 12,5 процента. В целом продукция орловских сельхозпроизводителей по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года поднялась в цене в среднем на 15,4 процента.

Что касается цен производителей промышленных товаров в Орловской области, то в июле 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем они повысились на 0,2 процентных пункта, а за период с начала текущего года к соответствующему периоду предыдущего года цены увеличились на 22,4 процента. Наибольший рост цен зафиксирован в сфере обрабатывающих производств. Ценники на продукцию предприятий реального сектора экономики по сравнению с прошлым годом выросли уже на 24,8 процента.

ИА «Орелград»