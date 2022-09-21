В Орловской области определили самые здоровые города и районы

Оглашены итоги ежегодного регионального смотра-конкурса.



Управление физической культуры Орловской области утвердило итоги ежегодного областного смотра-конкурса «Орловщина — территория здоровья» на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в муниципальных образованиях Орловской области в 2021 году. Старт этому ежегодному мероприятию был дан еще в 2013 году, когда был издан соответствующий губернаторский указ. С 2020 года конкурс проводится по обновленным правилам. По его итогам составляется рейтинг муниципальных образований по трем группам, в зависимости от численности местного населения.

Так, в первой группе, куда входят муниципальные образования с численностью населения более 31 тысячи человек включительно, согласно приказу управления первое место занял город Орел, второе место — город Мценск, третье место – Орловский район. Город Ливны остался лишь на четвертом месте. Во второй группе (муниципальные образования с численностью населения от 11 до 31 тысячи человек) первые три места заняли Мценский, Кромской и Ливенский районы. В третьей группе, куда включены МО с численностью населения до 11 тысяч человек, победу одержал Новодеревеньковский района. Второе место занял Краснозоренский район, а вот третье место поделили между собой Малоархангельский и Сосковский районы.

Добавим, что смотр-конкурс «Орловщина — территория здоровья» проводится в целях развития физической культуры и спорта в муниципальных образованиях Орловской области. Его задачей является не только составление рейтинга, но и повышение эффективности организации и проведения массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, увеличение числа спортивных организаций и учреждений, а также численности граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом.

В конкурсе принимают участие органы местного самоуправления муниципальных образований Орловской области. Итоги подводятся на основании данных федерального статистического наблюдения, протоколов официальных муниципальных, областных, всероссийских и международных соревнований, а также календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий каждого города и района. Рейтинг формирует специально созданная конкурсная комиссия. Баллы выставляются по таким показателям, как доля населения, занимающегося спортом, численность спортсменов, количество проведенных соревнований, количество спортивных сооружений, доля местных жителей, успешно сдавших нормы ГТО и другое.

ИА «Орелград»