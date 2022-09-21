В Орловской области суд крупно оштрафовал чиновников, покупавшим сиротам некачественное жилье

21.9.2022 | 16:35 Закон и порядок, Новости

Осужденные должны будут выплатить Троснянскому району 8 млн 250 тыс рублей.

Кромской районный суд постановил взыскать крупные денежные штрафы с бывших чиновников, осужденных за приобретение некачественного жилья для детей-сирот. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Речь идет о нашумевшем деле, которое привело в места лишения свободы бывших замглаву администрации Троснянского района и двух его подчиненным, в разное время занимавших должность начальника отдела по управлению муниципальным имуществом.

Прокурор Троснянского района обратился в суд с просьбой взыскать с осужденных чиновников ущерб, нанесенный родному району. Суд удовлетворил иск прокуратуры, и теперь фигурантов дела ждут крупные денежные штрафы:

«С целью возмещения ущерба, причиненного указанным преступлением бюджету, прокурор района обратился с заявлением в суд о взыскании солидарно с заместителя главы администрации Троснянского района и начальника отдела по управлению муниципальным имуществом имущественного вреда в размере 7 350 000 рублей, а также о взыскании солидарно с заместителя главы администрации Троснянского района осужденного, занимавшего должность начальника отдела по управлению муниципальным имуществом в 2018 году, 900 000 рублей», — рассказали в прокуратуре.

ИА «Орелград»

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