Защитные сооружения под Орлом оказались не готовы к войне

Суд обязал чиновников узаконить статус сооружений и привести их в порядок.



Как сообщает пресс-служба Кромского районного суда Орловской области, заочными решениями удовлетворены исковые требования прокурора Троснянского района к Межрегиональному территориальному управлению Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской областях о понуждении к совершению действий.

В иске прокурор указал, что ранее была проведена проверка сооружений гражданской обороны. Два таких сооружения были выявлены в Тросне на улицах Ленина и Заводской. Выяснилось, что право собственности на них не зарегистрировано. Между тем, по закону подобные сооружения должны находиться в федеральной собственности. Прокурор просил суд обязать чиновников МТУ Росимущества не только зарегистрировать право собственности Российской Федерации на указанные защитные сооружения, но и обязать их организовать проведение комплексной оценки технического состояния данных сооружений. Исковые требования были удовлетворены, решения суда уже вступили в законную силу.

«Суд решил, что регистрация права собственности Российской Федерации на защитные сооружения гражданской обороны необходима для качественной работы по их поддержанию в готовности к приему укрытий, при этом ненадлежащее состоянии защитных сооружений гражданской обороны ведет к невозможности их использования в условиях военного времени, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, что ставит в опасность жизнь и здоровье населения», — такой комментарий дала пресс-служба районного суда.

Напомним, месяцем ранее сразу пять аналогичных исков прокуратуры удовлетворил Хотынецкий районный суд Орловской области. Он также обязал МТУ Росимущества зарегистрировать право собственности РФ защитные сооружения гражданской обороны и обеспечить их готовность к приему укрываемых. Прокурор в своих исках тогда указал, что сооружения не ремонтировались более 10 лет. В результате они оказались «ограниченно готовы к приему укрываемых» и требуют капитального ремонта.

ИА «Орелград»