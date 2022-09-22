«Адский шеф» Константин Ивлев может посетить столовую в орловской школе

В управляющей компании Ивлева не подтвердили и не опровергли эту информацию.

В ближайшие несколько дней известный шоумен Константин Ивлев может посетить Орел. Об этом сообщило VK-сообщество «Город Орел | Орловчане ВКонтакте» без ссылок на источники.

Сообщается, что это произойдет в рамках проекта «Шеф в школе», задачей которого является перезагрузка школьных столовых по всей стране.

В «Управляющей компании Константина Ивлева» «Орелграду» сообщили, что информация о ближайших поездках Константина является конфиденциальной информацией, поэтому они не могут ее подтвердить.

При этом посещение Орла не было опровергнуто, поэтому «увидев Ивлева в Орле, удивляться не стоит».

ИА «Орелград» , фото Константин Ивлев