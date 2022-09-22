Число погибших из-за плохих дорог выросло до 15 человек

22.9.2022 | 17:01 Новости, Происшествия

Силовики озвучили статистику дорожных происшествий в Орловской области.


Управление МВД России по Орловской области обнародовало ежемесячный аналитический отчет об оперативной обстановке в регионе. Один из его разделов посвящен статистике дорожно-транспортных происшествий. Сообщается, что всего за восемь месяцев 2022 года на автодорогах области было зарегистрировано 3354 ДТП, в том числе 403 происшествия с пострадавшими. В результате этих аварий 58 человек погибли и 522 получили ранения. На автотрассах федерального значения произошло 61 ДТП, на автодорогах вне городов и населенных пунктов — 140.

Неудовлетворительные дорожные условия способствовали совершению 140 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 15 человек погибли, а 170 получили ранения различной степени тяжести. Для сравнения, месяцем ранее в аналогичном отчете сообщалось о 128 ДТП, которым сопутствовали неудовлетворительные дорожные условия. Погибших на тот момент было 12 человек, раненных – 152. Нетрудно подсчитать, что за всего за один месяц, за август, из-за плохих дорожных условий в регионе погибли три человека и 18 были травмированы.

Добавим, что за нарушения, связанные с содержанием улично-дорожной сети, сотрудниками ГИБДД за восемь месяцев текущего года в общей сложности было возбуждено 380 дел об административных правонарушениях. Дела заведены в отношении как юридических, так и должностных лиц. Также сообщается, что за отчетный период времени гаишники направили в органы прокуратуры 191 информацию о состоянии дорог по итогам проведенных обследований. Еще 187 материалов были направлены в областную и районные комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

ИА «Орелград»

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