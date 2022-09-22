Губернатор Андрей Клычков прокомментировал указ Путина о частичной мобилизации

22.9.2022 | 11:36 Новости, Политика

«Президент сказал о том, о чем многие догадывались, но не говорили…»

Губернатор Орловской области Андрей Клычков обратился к орловцам с комментарием указа Президента РФ Владимира Путина о начале частичной мобилизации. Видеозапись была размещена в соцсетях главы региона.

Клычков отметил, что Орел всегда был городом-крепостью, стоящей на защите всей страны. Проведя историческую параллель с Судбищенской битвой и битвой на Орловско-Курской дуге, губернатор отметил, что настал тот момент, когда Родине нужна помощь современных поколений орловцев.

«Президент сказал о том, о чем многие догадывались, но не говорили. Над нашей страной действительно нависла огромная угроза», — заявил Клычков, рассказав о планах коллективного запада развалить вслед за Советским Союзом и Российскую Федерацию.

Глава региона призвал орловцев и ратным, и мирным трудом поддержать страну в непростое время:

«Орловский дух не сломить!», — заявил в завершении Андрей Клычков.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2022 год

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