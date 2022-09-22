Клычков уточнил условия выделения «мусорных» субсидий

На поддержку из областного бюджета вправе рассчитывать только крупные города и районы.



Губернатор Андрей Клычков внес изменения в постановление правительства Орловской области от 2018 года об утверждении государственной программы «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами». Как следует из преамбулы документа, поправки внесены в целях поддержания нормативной правовой базы в актуальном состоянии». Изменения внесены в паспорт указанной программы, в частности в строку «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы». Согласно обновленной редакции документа общий объем финансирования составляет 2,456 миллиарда рублей.

Значительная часть этих средств уже потрачена. В текущем году в рамках программы планируется освоить без малого 280 миллионов бюджетных рублей. Часть средств должны получить муниципальные образования Орловской области в качестве субсидий на приобретение контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов. В прошлом году таковых уже было закуплено 848, план текущего года – 2507. таким образом, всего муниципалитеты должны закупить 3355 контейнеров. Субсидирование предусмотрено региональным проектом «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», являющегося частью национального проекта «Экология».

Вопросами государственной поддержки при закупке контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов в Орловской области ведает департамент жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий являются: наличие потребности города или района в контейнерах, наличие заявки муниципального образования о предоставлении субсидии, а также численность местного населения, которая должна превышать 30 000 человек.

Своим постановлением губернатор Клычков обновил правила предоставления и расходования «мусорных» субсидий. Выделяться они будут на условиях софинансирования, то есть у муниципального образования должна быть собственная программа, под которую в местном бюджете должно быть предусмотрено финансирование. Впрочем, доля областного бюджета в таком софинансировании может достигать 99 процентов, то есть городу или району надо найти всего 1 процент средств, необходимых для закупки контейнеров.

ИА «Орелград»