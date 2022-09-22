Мэр Орла встретился с работниками ТТП и объяснил, зачем городу 48 автобусов

По словам Парахина, инфраструктурный кредит, на который будут закуплены автобусы, предназначен только для новых микрорайонов, поэтому деньги нельзя было пустить на закупку троллейбусов или модернизацию инфраструктуры электротранспорта.

Мэр Орла Юрий Парахин встретился с работниками Трамвайно-троллейбусного предприятия и объяснил, почему город закупил 48 автобусов вместо того, чтобы вложить деньги в электротранспорт. О встрече рассказала пресс-служба мэрии.

Напомним, ранее инициативная группа орловцев обвинила руководство города и области в попытке уничтожить орловский электротранспорт и заменить троллейбусы газовыми автобусами. Заявления с обвинениями были отправлены председателю СКР Александру Бастрыкину, лидеру КПРФ Геннадию Зюганову и спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Вмешательство правоохранительных органов привело к возбуждению двух уголовных дел — против чиновников горадминистрации и бывшего главы ТТП.

По мнению работников ТТП, город мог использовать инфраструктурный бюджетный кредит в размере 823 миллионов рублей для развития электротранспорта.

«Инфраструктурный бюджетный кредит, который нам выдаётся из федерального бюджета, предусматривает транспортное обеспечение только новых районов. В новых микрорайонах у нас нет ни троллейбусной сети, ни трамвайных путей. Есть конкретные требования к этому ИБК, от которых мы не можем отклоняться. Другого такого большого финансирования в ближайшее время не ожидается. Наша главная задача — не только сохранить ТТП, но и обеспечить комфорт и транспортную доступность для всех жителей Орла», — объяснил свою позицию Юрий Парахин.

Также он заверил людей, что мэрия делает все возможное для сохранения их предприятия, а от троллейбусов никто не планирует отказываться. При этом, с похожими проблемами сталкиваются многие регионы, и вопрос сохранения электротранспорта будет рассмотрен в ближайшее время в Госдуме.

ИА «Орелград»