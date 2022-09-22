Орловские сироты смогут получать жилье в других районах

В Орловской области вводят новый механизм предоставления жилья сиротам.



Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил порядок предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, достигших возраста 23 лет. Напомним, федеральное законодательство гарантирует право сирот на жилье от государства по достижении ими возраста 18 лет. Срок может быть продлен до достижения ими возраста 23 лет – на время учебы или службы в армии. Сироты получают жилье и после 23 лет, но для этого им обычно приходится обращаться за помощью в прокуратуру и подавать иски в суды.

Кроме того, большой проблемой является дефицит жилья на отдельных территориях. Возможно, новый механизм обеспечения прав сирот поможет навести порядок в данной сфере. Утвержденный губернатором порядок устанавливает правила однократного предоставления благоустроенных помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма. Иными словами, этим документам регулируются правоотношения в части, не урегулированной соответствующим Законом Орловской области. Согласно новым правилам, предоставление детям-сиротам жилых помещений осуществляется органами местного самоуправления.

Обеспечение жильем осуществляется путем приобретения помещений в муниципальную собственность за счет предоставляемых местным бюджетам субвенций из областного бюджета. По договору найма может быть передано только то жилье, которое отвечает установленным законом требованиям. Самое главное: оно предоставляется детям-сиротам по месту их жительства на территории Орловской области. Однако новый порядок предусматривает, что предоставить сироте жилье теперь можно будет и на территории другого муниципального района, округа или города Орловской области.

Такое возможно в случае, если власти района, где сирота должен получить жилье, не в состоянии решить данную проблему. Например, из-за банального отсутствия жилья, отвечающего установленным требованиям. Если местным властям не удастся приобрести такое жилье на первичном или вторичном рынке посредством торгов, то может быть рассмотрен вопрос о выделении жилья в другом районе. Такая же норма теперь касается и детей-сирот с инвалидностью. Им обязаны предоставлять квартиры в домах, оборудованных специальными приспособлениями для людей с ограниченными возможностями здоровья. Но не в каждом районе такие дома имеются. Поэтому в случае отсутствия многоквартирных домов, приспособленных к проживанию с учетом потребностей инвалидов, жилье предоставляется на территории другого муниципального образования.

ИА «Орелград»