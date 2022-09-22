Орловский бизнес почти в полном составе обновил свои подписи

Новую электронную подпись получили уже 90 процентов бизнесменов.



В Орловской области по состоянию на 1 сентября 2022 года уже более 4000 юридических лиц и свыше 5000 индивидуальных предпринимателей получили бесплатные квалифицированные электронные подписи (КЭП) в налоговых органах. Такие оперативные данные приводит пресс-служба регионального управления ФНС. Напомним, процесс перехода на новый вид КЭП в России близится к своему завершению. С 1 января 2023 года действительными будут только подписи, выданные в удостоверяющих центрах налоговой службы. Подписи, выданные ранее коммерческими центрами, действовать перестанут.

Управление ФНС России по Орловской области отмечает, что процесс перехода на новые подписи в регионе идет достаточно активно. На сегодня уже 87 процентов от числа плательщиков, обязанных в своей деятельности применять электронные подписи для взаимодействия с налоговыми органами в электронном виде, получили налоговые КЭП. Остальным следует поторопиться. Областная налоговая служба настоятельно рекомендует им подумать о заблаговременном выпуске новой электронной подписи в Удостоверяющем центре ФНС России.

«Электронная подпись, выданная налоговым органом, может использоваться на всех электронных площадках и сервисах, а также при предоставлении налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде, — уточнили в Управлении ФНС по Орловской области. — Срок действия электронной подписи, выданной УЦ ФНС России, составляет 15 месяцев, и использовать ее можно одновременно с уже действующей подписью, выпущенной коммерческими удостоверяющими центрами».

Напомним также, что на территории Орловской области действует три точки выдачи КЭП: обособленное подразделение в Орле на Московское шоссе, д. 119; обособленное подразделение в Ливнах на улице Селищева, д. 2б; обособленное подразделение в Мценске на улице Красноармейской, д. 24. Для удобства налогоплательщиков заявление на выпуск подписи в одной из указанных точек можно подать дистанционно из личных кабинетов юридического лица и индивидуального предпринимателя, либо личного кабинета физического лица (директора организации или индивидуального предпринимателя) на сайте ФНС России.

ИА «Орелград»