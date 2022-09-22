Орловским многодетным семьям дадут необычную льготу

Члены многодетных семей смогут бесплатно заниматься спортом.



Губернатор Орловской области внес на рассмотрение в Орловский областной Совет народных депутатов законопроект о внесении изменения в статью 16 Закона «О физической культуре и спорте в Орловской области». Предполагается, что в первом чтении инициатива будет рассмотрена уже на ближайшем заседании регионального парламента. Законопроектом предлагается расширить категории граждан, имеющих право на получение физкультурно-оздоровительных услуг на объектах спорта, находящихся в государственной собственности Орловской области.

«Так, предлагается предоставить право бесплатного получения физкультурно-оздоровительных услуг на объектах спорта, находящихся в государственной собственности Орловской области, не только детям из многодетных семей, но и всем членам многодетных семей», — говорится в пояснительной записке к законотворческой инициативе. Последняя разработана соответствии с пунктом 2.6 протокола заседания Совета при полномочном представителе президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе от 15 апреля 2022 года.

Согласно этому протоколу органам государственной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано расширить практику бесплатного посещения объектов социально-культурного назначения многодетными семьями, включая детей и родителей. Добавим, что в Орловской области социальная поддержка в сфере физической культуры и спорта также гарантирована инвалидам, детям, проживающим в малоимущих семьях, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Физкультурно-оздоровительные услуги на объектах спорта, находящихся в государственной собственности Орловской области, предоставляются им бесплатно в соответствии с порядком, установленным правительством Орловской области.

ИА «Орелград»