Перевозчик признался, что давал взятки начальнику управления транспорта Орла

Индивидуальные предприниматели Вадим и Марина Кривовы опубликовали 21 сентября видеобрашение к мэру, губернатору, главе СКР и генпрокурору.

По словам предпринимателей, они занимаются перевозками с 2004 года. В настоящий момент у них работают 40 человек на 9, 4 маршруте. Предприниматели просят Юрия Парахина, Андрея Клычкова, Александра Бастрыкина и Игоря Краснова разобраться «с вопиющим случаем».

Вадим Кривов признался, что с начальником управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Вадимом Ничипоровым отношения складывались на финансовой основе.

«За покровительство стал платить деньги – 2000 рублей за машину. Я платил ему от 100 до 120 тысяч в месяц. На протяжении более двух лет. При выигрыше маршрутов отдельно оплачивал ему огромные суммы. Кабаки оплачивал. Деньги передавал непосредственно в администрации – в кабинете, туалете. В конце 2017 года его убрали с должности. Я ему прекратил платить. На что, я думаю, он обиделся. С приходом на эту должность в конце 2020 года все вспомнил и начал выживать меня из этого бизнеса».

Марина Кривова пояснила, что все требования, которые были введены в контракте – выполнялись. Контракты выигрывали на законных основаниях, утверждает предприниматель.

«Предвзятые претензии. У всего города не выезжают в полном объеме транспортные средства. На это никто не обращает внимание».

По словам Кривовой, на 9 маршрут чиновник захотел поставить другого перевозчика.

«Я категорически была против. И у меня у единственного перевозчика в реестре оказалось четыре «Лиаза». Это говорит о том, чего я не смогу уже купить».

Вадим Кривов утверждает, что последней каплей стало обращение к мэру.

«Бумага по каким-то причинам попала к нему [Ничипорову]. Он вызвал меня. Запись разговора у меня есть. Он неоднократно повторял, чтобы я искал себе другую работу. Через неделю выдали две претензии на 4 маршрут и 9. Мы думаем, он планирует расторгнуть контракт».

Данное видеообращение, а также сопутствующие ему материалы, направлены в СК РФ, Генпрокуратуру РФ, МВД России, Администрацию Президента РФ, указано в титрах ролика.

«Я готов пройти полиграф, — заявил Вадим Кривов. — А вы Вадим Николаевич Ничипоров, готовы пройти полиграф?!»

Отметим, в Уголовном Кодексе Российской Федерации предусмотрена ответственность не только за получение взятки, но и за ее дачу. Деяние наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей, либо лишением свободы на срок до двух лет.

ИА «Орелград»