В Орловской области инвесторам предложат раскрыть бенефициаров

Крупным инвесторам также придется заключать специальные охранные соглашения.



Правительство Орловской области разработало правила заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений, стороной которых не является Российская Федерация. Новый порядок также предусматривает механизм изменения и прекращения действия таких соглашений, особенности раскрытия информации о бенефициарных владельцах организации, реализующей проект. Правовой основой для правительственного постановления стал Федеральный закон «О защите и поощрении капиталовложений в РФ».

Согласно принятым правилам соглашение может быть заключено с российским юридическим лицом, которое удовлетворяет ряду обязательных требований. Например, инвестор обязан представить о себе достоверную информацию, соответствующую сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц. Это могут быть сведения о том, что он не находится в процессе ликвидации или в отношении него не принято решение о предстоящем исключении из реестра; что в отношении него не открыто конкурсное производство, а его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством РФ; что в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных должностных лицах компании-заявителя.

Соглашение может быть заключено в отношении конкретного инвестиционного проекта, который также должен удовлетворять некоторым требованиям, в том числе по объему капиталовложений. Инвестор сам несет ответственность за полноту представленных им для заключения соглашения документов и материалов. При подаче заявления он обязан раскрыть властям информацию о своих бенефициарных владельцах, причем такая информация представляется в отношении каждого бенефициара по специально утвержденной форме. Это сделает бизнес более прозрачным, ведь станет ясно, «кто и за кем стоит».

Напомним, ранее власти обновили «Инвестиционную декларацию Орловской области». Она принята в целях формирования благоприятного инвестиционного климата за счет создания единых условий для стабильного ведения инвестиционной и предпринимательской деятельности в регионе. Декларация устанавливает такие принципы взаимодействия органов власти с инвесторами, как равенство, прозрачность, сбалансированность интересов, вовлеченность и взаимное уважение.

Напомним также ключевые характеристики Орловской области. В декларации регион позиционируется как сосредоточение крупного аграрного и научно-производственного потенциала, надежной системы подготовки управленческих кадров, инженерных и рабочих специальностей. Площадь Орловской области составляет 24,7 тыс. кв. км (71-е место в России). Население области по состоянию на 1 января 2022 года составляло 714,1 тысячи человек (67-е место в России).

Валовой региональный продукт, по первой оценке Росстата, в 2021 году составил 310,9 миллиарда рублей, или 109,3 процента к уровню 2020 года в действующих ценах. Структура валового регионального продукта по итогам 2021 года: сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – 28,6 процента, промышленность – 20,5 процента, торговля и общественное питание – 13,6 процента, деятельность финансовая и страховая, операции с недвижимым имуществом – 9,8 процента, транспортировка и хранение, информация и связь – 8 процентов, строительство – 3,8 процента, прочие виды деятельности (государственное управление, образование, здравоохранение, другие социальные и коммунальные услуги) – 15,7 процента.