Зампред КСП раскрыл в облсовете детали проверки дома-интерната

Депутаты заслушали ряд отчетов о проведении аудиторских проверок.



Как сообщает пресс-служба Орловского облсовета народных депутатов, на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам были заслушаны отчеты Контрольно-счетной палаты Орловской области по результатам проведенных проверок. В частности, заместитель председателя КСП Михаил Верижников раскрыл депутатам нюансы проверки целевого и эффективного использования средств, выделенных на капитальный ремонт административного здания Ивановского специального дома-интерната для престарелых и инвалидов. Докладчик подчеркнул, что средства были выделены в рамках реализации подпрограммы «Создание условий для реабилитации и социальной интеграции инвалидов», являющейся частью госпрограммы «Социальная поддержка граждан в Орловской области».

«Так, Михаил Павлович сообщил, что общий объем проверенных в ходе контрольного мероприятия средств, выделенных в 2021 году на капитальный ремонт административного здания БСУ СО ОО «Ивановский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов», составил более 2 миллионов рублей, — сообщает пресс-служба облсовета. — По результатам контрольного мероприятия выявлены нарушения действующего законодательства на сумму 346,3 тысячи рублей, в том числе при приемке и оплате учреждением невыполненных работ, невыполнение всего объема работ, предусмотренных проектно-сметной документацией».

Также, по мнению аудиторов, учреждением были допущены нарушения Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Выразились они в непроведении обязательной экспертизы результатов выполненных и принятых работ, нарушении сроков направления информации в адрес уполномоченного органа для размещения в реестре контрактов.

Кстати, ранее материалы этого контрольного мероприятия были рассмотрены на заседании коллегии Контрольно-счетной палаты с участием заместителя руководителя департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости и директора Ивановского дома-интерната. По результатам проверки в адрес последнего было внесено представление для устранения выявленных нарушений. Информация об итогах проверки была направлена губернатору, а также в прокуратуру Орловской области и главное контрольное управление губернатора для рассмотрения в пределах установленной компетенции.

«Депутат Андрей Фролов задал вопрос о том, повлияет ли невыполнение ряда работ на безопасность эксплуатации данного социального учреждения? – добавили в пресс-службе облсовета. — Михаил Павлович ответил, что в представлении руководителю учреждения сотрудниками Контрольно-счетной палаты было прописано, что данный вопрос обязательно нужно прорабатывать с проектной организацией».

ИА «Орелград»