Бизнес-омбудсмен не дал «замять» дело о краже

Гендиректору фирмы помогают установить истину в деле о крупной краже.



Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Орловской области поспособствовал отмене решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Такую информацию распространил аппарат правозащитника. Сообщается, что к бизнес-омбудсмену за помощью обратился генеральный директор одного из местных обществ с ограниченной ответственностью. Компания работает в сфере сельского хозяйства. Бизнесмен пожаловался на незаконные, по его мнению, действия сотрудников МО МВД России «Новодеревеньковское», которые отказали возбуждении уголовного дела по ч.2 ст. 158 УК РФ.

Поясним, что проверка полицией проводилась по заявлению компании. Подробности пока не раскрываются, это тайна следствия, однако поясним, что статьей 158 УК РФ предусмотрена ответственность за кражу. Аппаратом уполномоченного по защите прав предпринимателей была проведена своего рода проверка и, как говорят в самом аппарате, были «установлены нарушения уголовно-процессуального законодательства со стороны МО МВД России «Новодеревеньковское» в ходе проведения проверочного мероприятия».

«Информация о выявленных нарушениях была направлена в адрес прокуратуры Орловской области в целях проведения проверки и принятия соответствующих мер прокурорского реагирования, — следует из информации правозащитников. — По итогам рассмотрения проведенной прокурорской проверки незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено надзирающим прокурором, материал проверки направлен в адрес МО МВД России «Новодеревеньковское» для организации дополнительной проверки».

ИА «Орелград»