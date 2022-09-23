О нарушениях «Орловского издательского дома» рассказала КСП

Неявка директора ГУПа на заседание облсовета не помешала оглашению итогов проверки.



Представители Контрольно-счетной палаты Орловской области приняли участие в заседании комитета по бюджету, налогам и финансам Орловского областного Совета народных депутатов. Как уточнили в КСП, было представлено сразу несколько отчетов о проведенных контрольных мероприятиях. Особую интригу неожиданно создал доклад о результатах проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности государственного унитарного предприятия Орловской области «Орловский издательский дом». Дело в том, что руководитель предприятия на заседание парламентского комитета не прибыл.

Несмотря на его отсутствие, народные избранники заслушали доклад, с которым выступила начальник отдела контроля в сфере межбюджетных отношений — инспектор Контрольно-счетной палаты Орловской области Ирина Лисицкая. ГУП проверяли по итогам его работы в 2021 году. Объем проверенных средств составил 22,421 миллиона рублей. Был выявлен ряд нарушений. Например, аудиторы обратили внимание на том, что программа финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год была согласована с департаментом госимущества и земельных отношений уже после ее утверждения учредителем. «Программа ФХД на 2021 год не ориентирует предприятие на увеличение доходов, на сокращение издержек, на изыскание дополнительных источников доходов и роста положительного совокупного финансового результата», — к такому выводу пришли в КСП.

В нарушение Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок…» план-график закупок товаров, работ и услуг на 2021 год был утвержден ГУПом и размещен в информационной системе с нарушением срока на 43 рабочих дня. Не был соблюден пункт 3.10. «Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта». А именно предприятием в запросах о предоставлении ценовой информации не были указаны общие объемы услуг, основные условия исполнения контракта, сроки предоставления ценовой информации, общая цена контракта, срок действия предлагаемой цены, расчет цены услуг и др.

В ходе проверки обоснованности расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками были выявлены необоснованные расходы на оплату коммунальных услуг за гараж на улице Брестской. Установлены отклонения от локальных смет по отдельным видам фактически выполненных работ в ходе капитального ремонта крыши здания ГУП. Договор на ремонт был заключен с ООО «РостРус Строй» Подрядчиком не были выполнены работы, предусмотренные локальным сметным расчетом, на сумму 67,9 тысячи рублей. Кроме того, в нарушение условий контракта подрядчиком документы, подтверждающие покупку сертифицированного материала, по окончании выполнения работ заказчику (ГУП ОО «Орловский издательский дом») не были предоставлены.

«Предприятием учет начисленных и оплаченных сумм арендных платежей, а также учет по возмещению коммунальных услуг по содержанию нежилого помещения по заключенным договорам аренды имущества с отражением конкретных дат начисления и поступления арендных платежей не ведется, — следует из отчета КСП. — В связи с этим предприятием к недобросовестным арендаторам меры ответственности за нарушение сроков внесения арендной платы и возмещения коммунальных услуг, предусмотренные договором, не применялись, пени не предъявлялись и не взыскивались».

Также КСМП считает, что в нарушение статьи 27 Федерального закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» предприятием не обеспечивалась открытость и доступность информации о деятельности в средствах массовой информации, а именно не публиковался ежегодный отчет о деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества. По результатам контрольного мероприятия в адрес и.о. генерального директора ГУП «Орловский издательский дом» было внесено представление в целях рассмотрения, анализа и устранения выявленных нарушений и недостатков.

ИА «Орелград»