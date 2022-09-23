Орловчанка только благодаря приставам получила льготное лекарство

Даже решение суда не стало для медиков-чиновников понуждением к действию.



В Орловской области судебные приставы помогли местной жительнице получить жизненно важный препарат для лечения сахарного диабета. Как рассказали в пресс-службе регионального управления ФССП России, женщина является льготницей, ей по закону положено лекарство за счет государства. Чтобы его получить, пришлось судиться. По решению суда уполномоченный орган обязан бесплатно обеспечить ее препаратом в соответствии с медицинскими показаниями постоянно на весь период лечения вплоть до отмены лечащим врачом.

«Однако в установленный законом срок необходимое лекарство женщине выдано не было, — сообщает УФССП. — За помощью орловчанка обратилась в Межрайонное отделение судебных приставов по особым исполнительных производствам, где было возбуждено исполнительное производство об обязании уполномоченного органа исполнить решение суда».

Приставы уведомили учреждение о возбуждении исполнительного производства, а также предупредили об уголовной ответственности статье 315 УК РФ в случае неисполнения решения суда. В результате принятых мер женщина была обеспечена необходимым лекарством в необходимом объеме. Напомним, что постановлением правительства страны утвержден «Перечень групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно».

Департамент здравоохранения Орловской области является органом, который организует обеспечение граждан льготными лекарствами. Однако в этом году в связи с ненадлежащим исполнением департаментом указанных обязанностей в Орле резко возросло количество исков от льготников. Так, по данным Советского районного суда, за 8 месяцев 2022 года только этим судом было рассмотрено 798 исковых заявлений о возложении обязанности на департамент здравоохранения бесплатно обеспечить граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. Удовлетворено или прекращено в связи отказом от иска – 795 из них. Для сравнения, за весь 2021 год судом было рассмотрено 686 исковых заявления данной категории. Из них 685 было удовлетворено или прекращено в связи отказом от иска. В 2020 году было рассмотрено всего 58 таких дел, в 2019 году — 27 дел.

ИА «Орелград»