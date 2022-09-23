Орловский прокурор пообщался с гражданами прямо на вокзале

Орловский транспортный прокурор провел выездной прием граждан.



Орловский транспортный прокурор Матвей Степанов в рамках мероприятия «Час пассажира» провел выездной прием граждан на железнодорожном вокзале Орла. В работе этой «приемной» также приняли участие главный инспектор Управления транспорта МВД Олег Иванов, начальник линейного отдела МВД России на станции «Орел» Роман Бологов и заместитель начальника железнодорожного вокзала «Орел» Александр Гвоздюк.

«К прокурору обратились три заявителя, которых интересовали вопросы соблюдения прав детей-инвалидов, трудовых прав работников транспорта, порядок действия в случае обнаружения бесхозного предмета в поезде, — рассказали в Орловской транспортной прокуратуре. — Обратившимся на прием разъяснены требования законодательства и даны устные ответы на волнующие их вопросы».

В свою очередь в УТ МВД России по ЦФО добавили, что Роман Бологов в ходе общения с гражданами напоминал: прием и регистрация заявлений и сообщений о преступлениях, происшествиях и административных правонарушениях осуществляется круглосуточно в дежурной части линейного отдела МВД России на станции «Орел». Он подчеркнул, что такие заявления подлежат обязательному приему, независимо от места и времени их совершения. Заявления и сообщения граждан кроме сотрудников дежурной части вправе принять любой сотрудник полиции.

«Пассажиров также интересовало, например, как вести себя при обнаружении бесхозного предмета в электричке или на вокзале, в какие инстанции необходимо обращаться для оказания помощи маломобильным гражданам, какие принимаются меры по сохранности личного имущества пассажиров на объектах железнодорожного транспорта, — добавили в УТ МВД России по ЦФО. — Как отмечают организаторы, подобные акции — отличная возможность напрямую пообщаться с гражданами и услышать их непосредственное мнение о работе правоохранителей, выявить существующие проблемы для их дальнейшего решения».

ИА «Орелград»