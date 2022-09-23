В центре Орла капремонт поставил дом на грань уничтожения

«Уничтожили архитектурное здание», — такими словами встречали местные жители съемочную группу «Орловского информбюро».

Здание №50 по улице Октябрьской 1956 года постройки. В июне 2021 года должен был начаться ремонт дома. Завершить планировали в октябре 2021. Строители лишь отбили штукатурку и привезли доски для ремонта крыши. Стройматериалы уже частично сгнили.

Канализация на четвертом этаже не работает. Руки моют над ведром. Отходы выливают на улицу. Крыша светится насквозь, жалуются жильцы.

Договор с подрядчиком расторгнут в одностороннем порядке. Начислены штрафные санкции.

«Готовим необходимый пакет документов, чтобы этот дом по итогам нового аукциона обрел нового подрядчика», — рассказал журналистам начальник отдела фонда капремонта Орловской области Олег Милешкин.

Подвести итоги отбора планируют до конца месяца.

ИА «Орелград»