В ОМК Орла пояснили, почему срезают хорошие качели

Демонтируем еще не старое оборудование, а рядом остаются остовы горок советских времен.

Вопрос о приоритетах и принципах отбора задал заместитель председателя горсовета Орла Владимир Негин на заседании профильного комитета 22 сентября. Замначальника МКУ «Объединенный муниципальный заказчик Орла» Юлия Косарева пояснила, что требования безопасности в последние годы значительно ужесточились. Например, качели на жесткой сцепке, которые устанавливали десять лет назад, уходят под снос. Просто заменить металлическую трубу на трос или цепь — нельзя.

«На все оборудование есть лицензии и паспорта, иначе мы не имеем права его устанавливать. Есть ГОСТ и вносить изменения в конструкцию мы не имеем права», — цитирует Юлию Косареву пресс-служба горсовета.

Всего до конца года планируется демонтировать игровое и спортивное оборудование по 48 адресам. К настоящему моменту снесены потенциально опасные конструкции у пяти домов.

Как правило, детское игровое и спортивное оборудование устанавливается во дворах по наказам избирателей. Специалисты УКХ Орла обследуют их ежегодно и составляют акты износа. В 2021 году был демонтирован 251 элемент по 140 адресам, сообщала пресс-служба администрации Орла. Новое оборудование также устанавливается через наказы народным избранникам. Кроме того, жильцы дома могут сами финансировать обустройство площадок для досуга.

На заседании комитета не прозвучало, но можно предположить, что «советские горки» не стоят на балансе, за ними нет неких «ответственных лиц», которые будут отвечать за объект, если произойдет несчастный случай. Поэтому депутатские качели сносят, а останки совестких детских площадок остаются.

ИА «Орелград»