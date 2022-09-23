В Орле средняя зарплата доросла до 2,5 МРОТ

Оперативные данные о заработках орловцев обнародовали статистики.



Орелстат сообщил о заработной плате работающих на крупных, средних, некоммерческих и малых предприятиях и организациях Орловской области в июле 2022 года. Из оперативного отчета следует, что средняя номинальная заработная плата составила 38 743 рублей в месяц. По сравнению с июнем 2022 года она снизилась на 11,6 процента, а по сравнению с июлем предыдущего года увеличилась на 11,9 процента. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в июле 2022 года снизилась по сравнению с июлем 2021 года на 3,6 процента.

При этом интересен сравнительный анализ, который позволяет определить, много или мало зарабатывают жители региона. Так, по подсчетам аналитиков Орелстата, средняя заработная плата в Орловской области ровно в 2,5 раза превышает минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Величина последнего составляет 15 279 рублей в месяц, она была установлена с 1 июня 2022 года постановлением правительства Российской Федерации от 28 мая 2022 года № 973.

Также подсчитано, что заработная плата работников орловских предприятий и организаций в 2,7 раза превышает величину прожиточного минимума трудоспособного населения. Последняя составляет 14 110 рублей, она была установлена на период с 1 июня по 31 декабря 2022 года постановлением правительства Орловской области от 30 мая 2022 года № 299. стоит также добавить, что в Орловской области по-прежнему официально нет задолженности по зарплате. Ни одно из подлежащих обследованию предприятий и организаций в органы статистики сведения о своих долгах не представили.

В последний раз долг по зарплате в Орловской области официально был зарегистрирован в ноябре 2021 года, когда он составил 338 тысяч рублей. С тех пор ежемесячно статистики сообщают о полном отсутствии задолженности в регионе. Кстати, в сентябре 2021 года долг по зарплате составлял 1,681 миллион рублей. Можно сказать, что именно на такую сумму он и снизился в сентябре текущего года по сравнению с показателем годовой давности.

ИА «Орелград»