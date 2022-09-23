В Орле стоимость ремонта Красного моста подорожала на 70%

Подрядчик освоил все выделенные средства и ожидает нового транша.

Андрей Горевских, замдиректора компании «Уваровская передвижная механизированная колонна № 22», заявил о том, что стоимость работ по реконструкции Красного моста увеличилась на 70 %. Об этом сообщило издание «Орелтаймс».

В ходе заседания комитета горсовета по строительству и перспективному развитию города представитель компании-подрядчика рассказал, что при заключении контракта в 2022 году цены на работы были указаны за 2019 год. С учетом постоянного удорожания стройматериалов, ремонт моста обойдется не менее чем в 2,8 миллиарда рублей.

В настоящее время УПМК-22 освоили все выделенные им средства и ожидают нового транша. В настоящее время существует вероятность того, что работы могут быть приостановлены.

ИА «Орелград»