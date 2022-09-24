Банк отсудил деньги умершей орловчанки

Взыскание денежных средств будет производиться за счет наследства.



В Орловской области суд удовлетворил исковые требования одного из отечественных банков по делу о взыскании денежных средств по эмиссионному контракту за счет наследственного имущества. Подробности сообщила пресс-служба Глазуновского районного суда. В обоснование иска банк указал, что в 2019 году во исполнение договора местной жительнице была выдана кредитная карта по эмиссионному контракту. Договор заключен в результате публичной оферты путем оформления заявления. Процентная ставка за использование кредитом составляла 23,9 процента годовых.

По условиям договора, погашение кредита и уплата процентов за его использование должны были производиться по частям или полностью (путем пополнения счета карты не позднее 25 календарных дней с даты формирования отчета по карте). За несвоевременное погашение обязательного платежа была предусмотрена неустойка в размере 36 процентов годовых. Прошлой осенью орловчанка умерла, начисление неустоек ей было прекращено.

Однако банк решил взыскать задолженность по кредитке, которая составила почти 30 тысяч рублей. В результате иск был подан к наследнику умершей орловчанки. Суд пояснил, что в соответствии со статьей 418 ГК РФ обязательство прекращается со смертью должника, если исполнение не может быть произведено без личного участия должника либо обязательство иным образом неразрывно связано с личностью должника.

«Обязательство, вытекающее из кредитного договора, не связано неразрывно с личностью заемщика и может быть произведено без личного его участия, поэтому указанное обязательство не прекращается с его смертью, а переходит к наследникам, — пояснили в суде. — В ходе подготовки дела к рассмотрению судом были сделаны многочисленные запросы в регистрирующие органы об установлении имущества, принадлежавшего заемщице на дату ее смерти».

Наследника нашли по информации из различных государственных ведомств, в которые тот обращался после смерти родственницы. Отметим, что ответчик исковые требования банка признал в полном объеме. В результате решением суда исковые требования были удовлетворены.

ИА «Орелград»