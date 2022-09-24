Клычков сообщил, что повесток в Орловской области пока нет

Глава региона в ходе прямого эфира в соцсетях 23 сентября рассказал о частичной мобилизации.

По словам Андрея Клычкова, сейчас власти совместно с военкомами занимаются проработкой организационных вопросов, чтобы сохранить стабильной работу предприятий.

«Когда будут повестки, тогда я сообщу, пока их нет», — сказал губернатор.

Он также не уточнил воинские специальности, которые в приоритете.

«Это документы, которые пойдут от военкоматов. Дорогие друзья, абсолютно спокойно занимаемся работой. Как только будет принято решение о начале призыва в Орловской области, тогда вам сообщу и все вместе будем выполнять эту работу», — сказал Андрей Клычков.

Глава Орловщины отметил, что за первый день 10 тысяч человек пришли в военкоматы по стране и записались.

«Есть люди у нас, кто понимают, что если мы не защитим нашу страну, то тогда нет смысла во всем остальном», — подчеркнул губернатор.

Напомним, 21 сентября президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Позже министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что будут призваны около 300 тысяч человек. В первую очередь должны отбираться люди, которые служили в армии, имеют боевой опыт и необходимую специализацию.

ИА «Орелград»