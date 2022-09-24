Мэрия Мценска рассказала о проблемах на рынке перевозок

Представлен отчет администрации города об оказании транспортных услуг.



Администрация города Мценска представила в горсовет народных депутатов отчет о создании условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения. Данные вопросы законодательством отнесены к компетенции органов местного самоуправления. Всего в Мценске организовано 10 маршрутов, которые обслуживаются по нерегулируемым тарифам. Все графики движения объединены в одно общее сводное расписание, согласованное с перевозчиками и утвержденное главой города.

В третьем квартале 2021 года был проведен открытый конкурс на право маршрутных пассажирских перевозок. В результате неохваченными остались два маршрута: № 6 «Агролицей-Вокзал» и № 5 «Коммаш-Вокзал». Стоит отметить, что на территории Мценска перевозками занимаются всего два ИП. Их общий автопарк составляет 14 автобусов. В своем отчете мэрия отмечает, что в последнее время в городе наблюдается снижение пассажиропотока. Это, по мнению чиновников, приводит к снижению числа выходящих на маршруты автобусов и количеству перевозчиков.

«В настоящее время имеется множество замечаний к работе перевозчиков, — говорится в документе. — Вопрос организации транспортного обслуживания населения находится на контроле администрации города, в частности принимаются меры для привлечения потенциальных перевозчиков. В целях осуществления контроля за соблюдением графика движения пассажирского транспорта и санитарного состояния транспортных средств представителями управления ЖКХ осуществляются выходы на маршруты, по результатам чего направляются предупреждения перевозчикам».

Местные парламентарии ознакомились с информацией мэрии и подготовили для нее ряд рекомендаций. Например, администрации города предлагается внести изменения в схему перевозок, установить действенный контроль за графиком движения, установить остановочные павильоны там, где их нет, а также ввести требования к безопасности вождения, пунктуальности и другим критериям качества транспортного обслуживания. Кроме того, местные парламентарии считают, что мценским пассажирам надо дать возможность отслеживания движения автобусов, то есть ввести в городе систему, позволяющую отслеживать маршрутки в режиме реального времени. Также предлагается ввести систему оперативной обратной связи с пассажирами, в том числе посредством мобильных приложений.

ИА «Орелград»