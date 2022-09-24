Многодетной орловчанке продлили испытательный срок

Женщина оказалась в шаге от отправки в колонию.



Верховский районный суд Орловской области продлил условно осужденной местной жительнице испытательный срок. Как пояснили в пресс-службе суда, решение было вынесено по представлению начальника Верховского межмуниципального филиала Уголовно-исполнительной инспекции УФСМН. Он также просил о возложении дополнительной обязанности на осужденную. Поясним, что в конце 2020 года женщина, которая на тот момент являлась матерью трех несовершеннолетних детей, была признана виновной в совершении кражи.

Как установили тогда следствие и суд, девушка обчистила банковский счет своей подруги, к которой в тот день пришла в гости. Она улучила момент, когда компания ела шашлык и употребляла спиртное. Девушка тайком взяла мобильник своей подруги, сумела зайти в банковское приложение и перевела на свой счет со счета потерпевшей 11 тысяч рублей. Свою вину она признала. При вынесении приговора суд учел наличие у нее маленьких детей.

В результате женщина получила полтора года лишения свободы условно. Суд дал ей испытательный срок на два года, в течение которого она была должна своим поведением доказать исправление. Однако в новом суде представители УИИ заявил: несмотря на то, что ей неоднократно разъяснились порядок и условия отбывания условного осуждения, она уклонилась от исполнения возложенной на нее судом обязанности. Девушка в установленный день не явилась на регистрацию в орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, в отсутствие уважительных причин.

За указанное нарушение суд продлил осужденной испытательный срок на один месяц, а также возложил на нее дополнительную обязанность – являться в уголовно-исполнительную инспекцию два раза в месяц. Кроме того, в отношении нее продолжают действовать и другие ограничения. В частности, на период испытательного срока ей было запрещено менять постоянное места жительства без уведомления специализированного надзорного органа и посещать общественные места, специально предназначенные для розничной продажи и употребления спиртных напитков.

ИА «Орелград»