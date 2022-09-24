Орловцам обещают очередное снижение административного давления

В Орле разработали программу профилактики рисков причинения вреда.



В Орловской области на публичное обсуждение вынесен проект программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций объектами надзора. Действие данного документа рассчитано на 2023 год, его автором является региональный департамент надзорной и контрольной деятельности. Как следует из пояснительной записки, целью программы является предупреждение нарушений населением и поднадзорными объектами обязательных требований в области защиты территорий от чрезвычайных ситуаций.

Другими целями заявлены снижение административной нагрузки на поднадзорные объекты и повышение прозрачности системы регионального государственного надзора. Проведение плановых контрольных мероприятий будет зависеть от присвоенной каждому проверяемому объекту категории риска. Так, для объектов категории высокого риска периодичность плановых проверок составит один раз в 2 года, значительного риска – один раз в 3 года, среднего риска – один раз в 5 лет. В отношении объектов надзора, которые отнесены к категории низкого риска, плановые контрольные мероприятия не проводятся.

Согласно данным департамента, в 2022 году уже проводится региональный государственный надзор в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Ему подлежат 950 объектов надзора, в том числе 919 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и 31 орган местного самоуправления Орловской области. Интересно, что из плана проведения проверок юрлиц и ИП на 2022 года было исключено 92 проверки из 108 запланированных. На данный момент в рамках регионального государственного надзора проведено 16 проверок, в ходе которых нарушений обязательных требований выявлено не было.

ИА «Орелград»