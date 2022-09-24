Осужден водитель, протаранивший дерево на глазах у гаишников

Решение по уголовному делу вынес Заводской районный суд города Орла.

Уголовное дело о повторной пьяной езде было рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства. Ранее не судимого местного жителя обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Было установлено, что в апреле 2022 года молодой человек около пяти часов утра сел за руль автомобиля «Фольксваген Поло» и решил покататься. При этом он был сильно пьян. Долго кататься водителю не пришлось.

Едва он отъехал от своего дома, как подозрительный автомобиль заметили инспекторы ГИБДД. Они подали водителю сигнал, приказав остановиться. Подсудимый нажал на тормоза так резко, что машину занесло, и она на глазах у сотрудников полиции протаранила дерево. Инспекторы тут же подбежали к машине и по внешним признакам поняли, что водитель нетрезв. В присутствии понятых ему предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, от чего тот отказался. Тем самым он автоматически был признан пьяным за рулем.

При выяснении его личности оказалось, что всего годом ранее вступило в силу постановление мирового судьи Светлогорского судебного района Калининградской области. Согласно ему данный гражданин был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.26 КоАП РФ. Иными словами, наказали его за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Если в первый раз пьяный водитель отделался административным штрафом в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на полтора года, то во второй раз наказание оказалось более суровым. Мужчина получил наказание в виде обязательных работ сроком 360 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года.

ИА «Орелград»