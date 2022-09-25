Орловчанка написала донос на сожителя

25.9.2022 | 17:15 Закон и порядок, Новости

Указанные в доносе сведения своего подтверждения не нашли.


Решение по данному уголовному делу вынес Колпнянский районный суд Орловской области. Местная жительница, ранее не привлекавшаяся к уголовной ответственности, получила обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления). Было установлено, что в июне 2022 года в дневное время женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, из дома позвонила в дежурную часть полиции.

Она заявила, что днем ранее ее сожитель похитил принадлежащую ей банковскую карту, с которой затем снял денежные средства в размере 109 тысяч рублей. Тем самым она обвинила сожителя в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ. Учитывая указанную сумму, действия мужчины могли быть квалифицированы как совершение тяжкого преступления. Женщину предупредили о возможной ответственности за ложные сведения, но она стояла на своем.

Позднее она подала письменное заявление в полицию, еще раз подтвердив свои обвинения. Однако в ходе проверки было установлено, что хищения денег с банковской карты не было. Женщина таким способом решила насолить своему кавалеру по мотивам возникшей между ними бытовой ссоры. Суд пришел к выводу, что она нарушила своими действиями нормальное функционирование следственно-оперативной группы ОМВД России по Колпнянскому району, задействованной при проверке ее заявления.

В судебном заседании подсудимая виновной себя признала полностью и пояснила, что предъявленное обвинение ей понятно, с обвинением она согласна и поддерживает заявленное ею в ходе предварительного следствия ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Ходатайство было заявлено ею добровольно после проведения консультации с защитником. Суд приговорил ее к выплате уголовного штрафа в размере 100 тысяч рублей.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2022 год

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