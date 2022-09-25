Орловец помог полиции раскрыть дело против себя

Активное содействие в расследовании помогло ему избежать сурового наказания.



Колпнянский районный суд Орловской области вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя. Как уточнили в пресс-службе этого суда, мужчина был признан виновным в незаконном приобретении и хранении наркотических средств, то есть в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса РФ. Как следует из приговора, в октябре прошлого года мужчина отправился «на прогулку» и на окраине деревни обнаружил дикорастущую коноплю.

Недолго думая, он собрал урожай. Сорванные растения принес к себе домой, где изготовил из них марихуану. Мужчина уверял на следствии и в суде, что не собирался сбывать наркотическое средство, а хранил его для собственного потребления. Каннабис он завернул в сверток, который хранил в стеклянной банке до тех пор, пока к нему не пришли сотрудники полиции. Силовики нагрянули в мае 2022 года, они проводили оперативно-розыскное мероприятие «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.

В результате у подсудимого было обнаружено и изъято 24,98 грамма марихуаны, что является значительным размером. В судебном заседании подсудимый полностью признал себя виновным, с обвинением согласился. В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, было признано активное способствование раскрытию и расследованию преступления. В пресс-службе суда уточнили, что мужчина «предоставил органам следствия информацию, ранее им неизвестную, имеющую значение для раскрытия и расследования преступления, в том числе давал последовательные признательные показания относительно обстоятельств содеянного им», В результате любитель каннабиса отделался наказанием в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Обвинительный приговор уже вступил в законную силу и обращен к исполнению.

ИА «Орелград»