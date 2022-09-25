Прокурор потребовал привести дороги под Орлом в порядок

Очередной иск против «Орелгосзаказчика» рассмотрел суд.



На казенное учреждение Орловской области «Орловский областной государственный заказчик» судом возложена обязанность привести автомобильные дороги в порядок в соответствии с ГОСТ. Об этом сообщает пресс-служба Заводского районного суда областного центра. Отмечается, что иск подал прокурор Должанского района. Это не должно удивлять – в последнее время прокуроры разных районов Орловской области подавали иски к «Орелгосзаказчику», так как это казенное учреждение отвечает за содержание дорог по всему региону. Слушания проходят в Орле, по месту регистрации компании.

Судя по очередному иску, к качеству содержания дорог у надзорного ведомства имеются серьезные нарекания. В частности, в данном случае суд обязал «Орелгосзаказчик» в срок до 1 марта 2023 года привести в соответствие с ГОСТ (по нескольким четко установленным прокуратурой и судом участкам) автомобильные дороги «Глазуновка — Малоархангельск — Колпна — Долгое», «Ливны — Евланово — Долгое» и «Долгое — Вышнее Ольшаное — Кривцова Плота».

Также учреждение обязали оборудовать автомобильные дороги «Глазуновка-Малоархангельск-Колпна-Долгое» и «Ливны-Евланово-Долгое» дорожными знаками в соответствии с дислокацией дорожных знаков и дорожной разметки. Кроме того, «Орелгосзаказчику» надлежит произвести работы по устройству предусмотренного проектом организации дорожного движения электрического освещения и тротуаров на автомобильной дороге общего пользования регионального значения по улице Гагарина в поселке Долгое.

В настоящее время решение Заводского районного суда города Орла не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном гражданско-процессуальным законодательством порядке в суд апелляционной инстанции. Однако стоит отметить, что в ходе рассмотрения дела заявленные исковые требования были признаны ответчиком в полном объеме.

ИА «Орелград»