В Орле сосед помог задержать вора-домушника

Мужчина проявил похвальную бдительность и сумел пресечь преступление.



Решение по данному уголовному делу вынес Заводской районный суд города Орла. Возбуждено оно было в отношении ранее судимого местного жителя, который не так давно отбывал в колонии срок за грабеж. На сей раз его обвинили в покушении на кражу чужого имущества. Сам подсудимый пояснил, что занимался сбором металлолома. Его внимание привлек частный жилой дом. По внешним признакам злоумышленник установил, что хозяина дома нет уже достаточно давно. Предполагая, что внутри имеется ценное имущество, «сборщик металлолома» проник в чужое жилище.

Из дома во двор он вынес электрические провода длиной 15 метров, не представляющие материальной ценности для потерпевшего, а также дорогостоящую стиральную машинку марки Ariston и газовую колонку марки «Астра». Как подсчитал позднее суд, общая стоимость данного имущества превышала 20 тысяч рублей, то есть владельцу был причинен значительный материальный ущерб. Впрочем, унести все это добро преступник не сумел.

Его заметил бдительный сосед, который поинтересовался у незнакомца, что тот делает в чужом дворе. Внятного объяснения незваный гость дать не смог, поэтому сосед вызвал полицию, а сам преградил путь злоумышленнику, чтобы тот не сбежал. Последний отнес похищенное им имущество обратно в дом, но все равно был задержан полицией и стал фигурантом уголовного дела. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ, и назначил ему наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и последующим ограничением свободы сроком на полгода.

ИА «Орелград»