Недостроенная поликлиника и «странный» аванс: опубликовано новое расследование ЛДПР

Проект орловского регионального отделения ЛДПР «Мониторинг госзакупок» нашел еще одну странную закупку орловских властей. Речь идет о еще одном социальном объекте, который строило ООО «Авилон». Это поликлиника в Ливнах, которую пока так и не сдали в эксплуатацию.

Ранее сегодня ЛДПР опубликовало расследование о детском саде на улице Ливенской в Орле. Сроки строительства несколько раз переносились, в результате чего объект подорожал в полтора раза.

Как следует из материалов ЛДПР, 14 марта 2021 в ЕИС Закупки было размещено извещение на выполнение работ по строительству детской поликлиники в Ливнах (закупка №0154200000721000181). Начальная максимальная цена контракта составила 121 426 321 рублей. Заказчик — КУ ОО «Орловский областной государственный заказчик», подрядчик — ООО «Авилон».

Контракт заключили пятого апреля, срок исполнения работ согласно контракту — 20 декабря 2021. Впоследствии сроки работ несколько раз переносились, а летом текущего года заказчик выплатил подрядчику аванс в размере 49,9% от стоимости работ, хотя в контракте аванс не предусматривался.

— Основание для авансирования вызывает вопросы, ведь отсутствие средств на счетах подрядчика не может являться форс-мажором, и ООО «Авилон» не входит в число организаций оказавшихся под санкциями. На год просрочена дата исполнения работ, за это необходимо не продлевать сроки исполнения работ, а вносить подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков, — заявил координатор Орловского регионального отделения ЛДПР Владислав Числов.

Он подчеркнул, что ЛДПР снова обратится в прокуратуру с просьбой оценить действия властей, ведь в данном случае, убеждены в партии, речи о форс-мажоре идти не может.