Орловец, сбитый двумя автомобилями, госпитализирован в реанимацию

Неустановленный мужчина переходил дорогу в неустановленном месте.

В субботу вечером в Орловской области неустановленный пешеход был сбит сразу двумя автомобилями, после чего попал в реанимацию. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

В 19.45 36-летний водитель автомобиля «Ниссан Тиида» ехал со стороны Орла в направлении Курска. В районе 382-го километра трассы М-2 «Крым» он сбил мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте.

После этого тот же пешеход попал под ВАЗ 2107, ехавший во встречном направлении. Мужчина был экстренно госпитализирован в реанимацию.

ИА «Орелград»