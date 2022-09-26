Орловец, сбитый двумя автомобилями, госпитализирован в реанимацию

26.9.2022 | 12:57 Новости, Происшествия

Неустановленный мужчина переходил дорогу в неустановленном месте.

В субботу вечером в Орловской области неустановленный пешеход был сбит сразу двумя автомобилями, после чего попал в реанимацию. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

В 19.45 36-летний водитель автомобиля «Ниссан Тиида» ехал со стороны Орла в направлении Курска. В районе 382-го километра трассы М-2 «Крым» он сбил мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте.

После этого тот же пешеход попал под ВАЗ 2107, ехавший во встречном направлении. Мужчина был экстренно госпитализирован в реанимацию.

ИА «Орелград»

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