Орловец украл крупную сумму на романтическое приключение

Мужчина решил угодить сразу нескольким дамам за чужой счет.



Вступило в силу решение по уголовному делу, которое в первой инстанции рассмотрел Орловский районный суд Орловской области. Местный житель был признан в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ. Иными словами, его признали виновным в совершении крупной кражи. Обстоятельства этого преступления способны удивить. Из материалов дела следует, что мужчина вместе со своей сожительницей приехал в пригородное село, где проживает тетя его дамы сердца.

Как водится, было устроено семейное застолье, после чего подсудимый и его сожительница отправились к себе домой. Однако ночью нетрезвый гражданин решил вышеуказанную тетю ограбить. В машине своей сожительницы он нашел ключи от квартиры тети. Воспользовался ими, залез в чужой дом и похитил сбережения в размере 180 тысяч рублей. Затем злоумышленник вызвал такси, на котором отправился в город Суджа Курской области.

В суде он пояснил, что там проживает его бывшая сожительница, которая воспитывает их маленькую дочь. Мужчина заявил, что в тот момент ему остро захотелось увидеть дочку. Он добрался до дома своей бывшей девушки, но та ему дверь не открыла – удивляться не приходится, так как на дворе стояла глубокая ночь. Не добившись своего, злоумышленник положил в почтовый ящик 15 тысяч рублей «на содержание дочери». Затем он вновь вызвал такси, на котором вернулся в Орловский район.

Только поездки на такси обошлись ему более чем в 30 тысяч рублей. Кроме того, желая загладить свою вину, он приобрел на ворованные деньги пять роскошных букетов роз, которые утром подарил своей сожительнице и ее родственницам, включая обворованную им тетю. Женщин это крайне удивило, так как они знали, что денег у данного гражданина обычно не бывает. Когда тетя обнаружила пропажу своих сбережений, картина окончательно сложилась. Суд приговорил «романтика» к выплате уголовного штрафа в размере 70 тысяч рублей.

ИА «Орелград»