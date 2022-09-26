СМИ: в Орле не идет речи о возрождении аэропорта «Южный»

Новости о реконструкции аэропорта, вероятно, были очень сильно преувеличены.

В Орле не рассматривается вопрос о возрождении аэропорта «Южный», расположенного на окраине Заводского района. Об этом сообщил портал «Истоки» со ссылкой на представителя транспортной прокуратуры.

Журналисты присутствовали во время встречи жителей 909 квартала с работниками прокуратуры, которые проводили проверку по факту жалоб местных жителей. Напомним, новость о реконструкции «Южного» взволновала многих людей, поскольку за годы, прошедшие с момента закрытия объекта, в 909 квартале постоянно строились все новые и новые многоэтажки. Таким образом, взлетно-посадочная полоса теперь расположена на опасной близости от домов.

Впрочем, не исключено, что волнения горожан напрасны, а новости о реконструкции аэропорта были преувеличены:

«Речи о возрождении аэропорта, оказывается, и не идет. Да и сама разработка проекта еще в совсем начальной стадии. Да и о регулярности полетов, оказывается, речи нет», — сообщают «Истоки».

Отметим, что по информации транспортной прокуратуры, аэропорт «Южный» был в прошлом ликвидирован, а не заморожен. Поэтому законность строительства всех расположенных рядом новых домов никаких сомнений не вызывает.

ИА «Орелград»