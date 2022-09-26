Учреждения культуры Мценска обновят за федеральный счет

Стали известны объемы финансирования на ближайший период.



Власти Мценска в новой редакции утвердили муниципальную программу «Развитие культуры и искусства, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в городе Мценске». Она предусматривает поддержку и развитие музейной деятельности, обеспечение условий для художественного и народного творчества, совершенствование культурно-досуговой деятельности и др. Решать поставленные задачи будут за счет проведения ремонта зданий учреждений культуры и приобретения для них нового оборудования.

Общий объем финансирования составляет 14,545 миллиона рублей, причем частично эти средства осваиваются уже в 2022 году. В 2023 году Мценск получит дополнительные транши. Причем основную нагрузку возьмет на себя федеральный бюджет. Так, в 2022 году из него городу должно быть предоставлено 5,319 миллиона рублей, в 2023 году – 8,265 миллиона. На 2024 год федеральное финансирование пока не предусмотрено. Результатом реализации программы должно стать «формирование ценностно-ориентированной модели муниципальной культурной политики».

Учреждения культуры ждет обновление. Например, Мценский городской краеведческий музей им. Г.Ф. Соловьева — один из самых крупных и старейших в Орловской области. Он был основан 4 февраля 1919 года как Мценский музей старины и искусства, а с 1927 года продолжил свою деятельность под наименованием «Музей наглядных пособий и Мценского края». Сегодня он представляет собой учреждение особого типа. Музейный фонд составляет 22 000 единиц хранения, причем 13 149 предметов основного фонда входят в состав государственной части Музейного фонда РФ и являются федеральной собственностью.

«За год краеведческий музей посещают более 10 тысяч человек, для посетителей проводится около 300 экскурсий, — следует из паспорта программы. — Основная проблема для краеведческого музея — необходимость продолжения капитального ремонта здания. Кроме того, планируется приобретение выставочных витрин». Другой учреждение, которое должно получить поддержку, — это Дворец культуры, единственное в городе учреждение культурно-досугового типа, которое работает с 1972 года. Дворец культуры является центром культурной и общественной жизни: здесь проходят важные городские мероприятия, собирается общественность, чествуются лучшие люди, вручаются памятные подарки. А периоды выборных кампаний здесь располагается и избирательный участок.

Во Дворце культуры действуют 26 клубных формирований для взрослых и детей. За год проходит порядка 170 культурно-массовых мероприятий, посвященных различным памятным датам, в которых принимают участие более 18 000 человек. Вот почему развитие материально-технической базы Дворца культуры имеет большое значение для культурной жизни города. Впрочем, большое значение имеют и четыре местные библиотеки. Кстати, недавно в рамках федерального проекта «Культура» в Мценске были созданы две модельные библиотеки: центральная городская библиотека им. И.А. Новикова и детская библиотека им. И.В. Александрова. За счет межбюджетных трансфертов в библиотеках был проведен текущий ремонт помещений, закуплена современная мебель, компьютерное и интерактивное оборудование, приобретены качественные издания.

«Все эти мероприятия приведут к созданию единого культурного и информационного пространства на территории города Мценска, повышению многообразия и богатства творческих процессов в пространстве культуры, сохранению и популяризации культурно-исторического наследия, модернизации культурного обслуживания жителей, — считают мценские власти. — В результате повысится доступность культурных услуг для всех категорий и групп населения».