В Орле бывшую губернскую больницу признали объектом культурного наследия

Здание Орловской областной клинической больницы на Бульваре Победы, 10.

Здание бывшей губернской земской больницы, расположенное по адресу Бульвар Победы, 10, признано объектом культурного наследия. Решением областного правительства были утверждены границы охраняемого объекта.

Здание, построенное в 19 веке, известно сейчас как один из корпусов областной клинической больницы. В соответствии с федеральным законодательством, на охраняемом объекте запрещено возводить капитальные строения, а также проводить земляные и другие строительные работы.

Отметим, что ранее орловские власти анонсировали строительство на этой территории вертолетной площадки для нужд санитарной авиации.

ИА «Орелград»