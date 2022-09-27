Детям запретят по ночам ходить на кладбища и ездить на такси

Запрет будет введен на территории Орловского муниципального округа.



Власти Орловского муниципального округа разработали перечень мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей. Документ уже изучен местными депутатами, осталось его только утвердить. Действовать он будет на территории Орловского муниципального округа. Перечень разбит на два раздела. В первый включены объекты, территории и помещения юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. Речь идет об объектах обеспечения доступа к интернету, организации игр, в том числе компьютерных, реализации услуг в сфере торговли и общественного питания, развлечений и досуга.

Проще говоря, местным детям без сопровождения родителей будет запрещено посещать по ночам торгово-развлекательные и развлекательные центры, развлекательные комплексы, бани, сауны, бассейны, ночные клубы, дискотеки, бильярдные, боулинги, компьютерные и игровые клубы, открытые танцевальные площадки. Такие же ограничения распространят на организации образования, медицины, физической культуры и спорта, культуры, в том числе кинотеатры и кинозалы.

Также парламентарии подготовили список иных мест, нахождение в которых детей, не достигших возраста 18 лет, не допускается в ночное время без сопровождения родителей. В него включены улицы, парки, скверы, площади, аллеи, сады; стадионы, детские, игровые, спортивные и дворовые площадки; подъезды, межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, коридоры; рестораны, бары, кафе, в том числе интернет-кафе, столовые, буфеты; базы отдыха и кемпинги (в том числе придорожные); водоемы, пляжи, берега рек, набережные и места неорганизованного отдыха на открытых водоемах, мосты; такси, транспортные средства общего пользования, за исключением междугородных транспортных средств общего пользования.

Кроме того, в запретный список внесены: остановочные комплексы и павильоны, остановки общественного транспорта, автомобильные дороги, автозаправочные станции, автомойки, территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий, гаражи и гаражные комплексы и прилегающие к ним территории, рынки и прилегающие к ним территории, лесопарковые зоны и лесные массивы, садоводческие, товарищеские кооперативы, объекты частной собственности, где осуществляется содержание животных (конюшни, частные зоопарки и тому подобное), железнодорожные вокзалы, автовокзалы, кладбища и предприятия общепита, где предусмотрена розничная продажа и употребление алкогольной продукции.

ИА «Орелград»