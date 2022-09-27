Каждый день орловцы оплачивают по безналу почти четверть миллиарда рублей

За первое полугодие текущего года были оплачены товары и услуги на 43,5 миллиарда.

В первом полугодии 2022 года жители Орловской области ежедневно использовали безналичный расчет для оплаты товаров и услуг на сумму в 240 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.

Орловцы все чаще и масштабнее используют безнал. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года количество платежей, совершенных при помощи пластиковых карт выросло почти на 8%, а сумма транзакций — на 11%.

В этом году за шесть месяцев жители региона совершили более 80 миллионов безналичных операций, оплатив покупки на 43,5 миллиарда рублей.

«Безналичные платежи все более популярны. Часто орловцы используют оплату по QR-коду через Систему быстрых платежей. Такой способ предлагают не только в небольших торговых точках или на маркетплейсах в интернете. Сетевые магазины и заправки дают возможность клиентам оплатить покупку по QR-коду без использования физической пластиковой карты. Этот сервис стал привычным для орловцев, его удобство в том, что платить можно с любого счета, по которому возможны расходные операции», – отметил заведующий сектором платежных систем и расчетов Михаил Казаков.

ИА «Орелград»